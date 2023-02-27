Суд Приморья отменил приговор депутату, осужденному на 13 лет за растление ребенка

Приморский краевой суд отменил приговор по делу депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Антона Самосонова, осужденного на 13 лет за растление ребенка. Суд также изменил Самсонову меру пресечения — с содержания под стражей на домашний арест. Уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение.
«Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда приговор в отношении Самсонова отменен», — сказала пресс-секретарь суда Елена Оленева.
Политик, освобожденный из-под ареста, не признает вину. Самсонов в речи перед судебной коллегией назвал уголовное дело в отношении него «сфабрикованным».
По словам политика, ему не провели исследование на полиграфе, которого он добивался. Апелляция защиты рассматривалась в закрытом режиме, так как материалы дела касаются половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока Самсонов демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении».
Самсонов был задержан во Владивостоке 17 ноября 2021 года. В сентябре 2022-го политика приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Таким образом коммуниста признали виновным «в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Однако во время выступления с последним словом Самсонов настаивал: 25 свидетелей подтвердили, что «ни разу не видели парня, которого следствие назначило «потерпевшим» в те сроки и в том месте, где, по версии обвинения, произошел инцидент». Политик считает, что его оговорили члены одной семьи (папа школьника, любовница мужчины и ее взрослый сын). После задержания Самсонов объявлял голодовку в знак несогласия с обвинениями следствия.
Ранее пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко заявил Daily Storm, что партия следит за делом Самсонова. Но, по словам Ющенко, говорить о вине коммуниста пока преждевременно. Представитель КПРФ также признался, что не знает Самсонова «ни как депутата, ни как человека».