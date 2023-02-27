Суд Приморья отменил приговор депутату, осужденному на 13 лет за растление ребенка

Приморский краевой суд отменил приговор по делу депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Антона Самосонова, осужденного на 13 лет за растление ребенка. Суд также изменил Самсонову меру пресечения — с содержания под стражей на домашний арест. Уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение.





«Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда приговор в отношении Самсонова отменен», — сказала пресс-секретарь суда Елена Оленева.





Политик, освобожденный из-под ареста, не признает вину. Самсонов в речи перед судебной коллегией назвал уголовное дело в отношении него «сфабрикованным».





По словам политика, ему не провели исследование на полиграфе, которого он добивался. Апелляция защиты рассматривалась в закрытом режиме, так как материалы дела касаются половой неприкосновенности несовершеннолетнего.





По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока Самсонов демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении».