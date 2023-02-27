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«Известия»: В России может появиться сертификат новорожденного на 30 тысяч рублей
Помощь намерены предложить семьям с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов undefined
Новости

«Известия»: В России может появиться сертификат новорожденного на 30 тысяч рублей

Помощь намерены предложить семьям с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов

В России могут ввести новую выплату для новорожденных. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей может появиться для семей с низким доходом. Законопроект подготовили члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от партии ЛДПР. 


«При рождении ребенка у родителей возникает необходимость приобретения большого количества вещей. <…> Для многих семей с небольшим достатком, особенно студенческих, их покупка вызывает большие трудности», —  приводит газета текст пояснительной записки к законопроекту.


В случае принятия и одобрения закона, деньги можно будет потратить на товары первой необходимости для ребенка.


Авторы закона уточнили, что размер единовременного пособия при рождении ребенка в России в 2023 году составляет 22 909 рублей. По их словам, этой суммы недостаточно для покупки ребенку вещей. 


Ранее Общественная палата (ОП) России предложила выплачивать один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Такая мера даст ежегодный прирост рождаемости более 100 тысяч детей, убеждены ее авторы.

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Безработным россиянам могут изменить выплату пособий

Профсоюзы заявили, что новый закон о занятости нарушает принципы социальной справедливости 8 февраля 2023
Dailystorm - Безработным россиянам могут изменить выплату пособий
#деньги #выплаты #помощь #дети #лдпр #демография
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