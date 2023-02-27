«Известия»: В России может появиться сертификат новорожденного на 30 тысяч рублей

В России могут ввести новую выплату для новорожденных. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей может появиться для семей с низким доходом. Законопроект подготовили члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от партии ЛДПР.





«При рождении ребенка у родителей возникает необходимость приобретения большого количества вещей. <…> Для многих семей с небольшим достатком, особенно студенческих, их покупка вызывает большие трудности», — приводит газета текст пояснительной записки к законопроекту.





В случае принятия и одобрения закона, деньги можно будет потратить на товары первой необходимости для ребенка.





Авторы закона уточнили, что размер единовременного пособия при рождении ребенка в России в 2023 году составляет 22 909 рублей. По их словам, этой суммы недостаточно для покупки ребенку вещей.





Ранее Общественная палата (ОП) России предложила выплачивать один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Такая мера даст ежегодный прирост рождаемости более 100 тысяч детей, убеждены ее авторы.