Советник Пушилина: Отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои почти в центре Бахмута

Советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил в беседе с РИА Новости, что отряды частной военной компании «Вагнер» ведут бои уже практически в центре Бахмута (Артемовска).





При этом, по его словам, говорить об оперативном окружении города еще рано. Однако он уточнил, что все дороги к Бахмуту находятся под огневым контролем российских сил.





Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», 26 февраля сообщил, что первые немецкие танки Leopard прибывают в город Часов Яр под Бахмутом в ДНР.





5 февраля Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины «бьются до последнего» за город. Тогда он заявил, что идут «ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку».





Местная администрация в начале 2023 года сообщила, что город разрушен на 60%.