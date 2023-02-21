Журналист Херш, заявивший о диверсии США на «Северных потоках», отказался давать показания перед Конгрессом

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший ранее расследование о диверсии США на «Северных потоках», подчеркнул, что не собирается давать показания перед Конгрессом страны. Репортер пояснил, что это «не его работа» и он сосредоточен не на выступлениях, а непосредственно на журналистских расследованиях.





«Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в Конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. Я просто пишу. Вы никогда не увидите меня дающим показания перед Конгрессом. Я никогда этого не делал», — признался Херш.





Журналист также объяснил свое неучастие в заседании Совета Безопасности ООН в качестве докладчика: «Потому что я все еще пишу кое-что. Это очень просто: меня приглашали множество политиков со всего мира. Я просто не делаю ничего политического. Я просто репортер. Я не участвую в ООН, я не участвую в Сенате».





«Я просто пытаюсь изложить то, что я знаю», — отметил Херш, отвечая на вопрос, считает ли он, что на ООН оказывается давление с тем, чтобы организация не проводила расследование подрыва «Северных потоков».





В феврале 2023 года Херш заявил, что летом 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops 22, «заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех ниток трубопровода «Северный поток». Журналист утверждал, что самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который и привел в действие взрывчатку.





По мнению Херша, Штаты подорвали трубопроводы из-за недоверия к Германии. Журналист полагает: президент США Джо Байден опасался, что Берлин может отказаться от поддержки санкций против РФ. Херш добавил, что Байден отложил подрыв «Северных потоков» с июня до сентября 2022 года.