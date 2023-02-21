Новости
Новости
St
Журналист Херш, заявивший о диверсии США на «Северных потоках», отказался давать показания перед Конгрессом
Репортер отметил, что это не его работа, он всего лишь занимается расследованиями undefined
Новости

Журналист Херш, заявивший о диверсии США на «Северных потоках», отказался давать показания перед Конгрессом

Репортер отметил, что это не его работа, он всего лишь занимается расследованиями

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший ранее расследование о диверсии США на «Северных потоках», подчеркнул, что не собирается давать показания перед Конгрессом страны. Репортер пояснил, что это «не его работа» и он сосредоточен не на выступлениях, а непосредственно на журналистских расследованиях.


«Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в Конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. Я просто пишу. Вы никогда не увидите меня дающим показания перед Конгрессом. Я никогда этого не делал», — признался Херш.


Журналист также объяснил свое неучастие в заседании Совета Безопасности ООН в качестве докладчика: «Потому что я все еще пишу кое-что. Это очень просто: меня приглашали множество политиков со всего мира. Я просто не делаю ничего политического. Я просто репортер. Я не участвую в ООН, я не участвую в Сенате».


«Я просто пытаюсь изложить то, что я знаю», — отметил Херш, отвечая на вопрос, считает ли он, что на ООН оказывается давление с тем, чтобы организация не проводила расследование подрыва «Северных потоков».


В феврале 2023 года Херш заявил, что летом 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops 22, «заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех ниток трубопровода «Северный поток». Журналист утверждал, что самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который и привел в действие взрывчатку.


По мнению Херша, Штаты подорвали трубопроводы из-за недоверия к Германии. Журналист полагает: президент США Джо Байден опасался, что Берлин может отказаться от поддержки санкций против РФ. Херш добавил, что Байден отложил подрыв «Северных потоков» с июня до сентября 2022 года.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Разоблачитель атаки США на «Северные потоки» отказался выступить в Госдуме, но допустил визит в Россию в будущем

Сеймур Херш объяснил отказ тем, что он «занимается историями, а не политикой» 10 февраля 2023
Dailystorm - Разоблачитель атаки США на «Северные потоки» отказался выступить в Госдуме, но допустил визит в Россию в будущем

Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на «Северных потоках». До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подсчитать, какой ущерб природе нанес подрыв трубопроводов. Этот вопрос депутатам нужно проанализировать вместе с международными природоохранными организациями, считает Володин. Он рассказал, что ущерб от диверсий на «Северных потоках» можно взыскать со средств зарубежных компаний, находящихся в РФ.


26 сентября произошли взрывы на трех нитках газопроводов «Северный поток». Это привело к резкому падению давления в трубах и остановке прокачки. В компании Nord Stream 2 AG признали эти разрушения беспрецедентными. Президент РФ Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом.


В Кремле оценили международную реакцию на статью американского журналиста. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков указал, что страны Запада стараются тихо свернуть расследование этих терактов.

#северный поток #конгресс #сша #журналист #газопровод
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»