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Байден признался, что Запад не хотел нападать на Россию
Президент США также сообщил о планах защищать каждый сантиметр территории НАТО undefined
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Байден признался, что Запад не хотел нападать на Россию

Президент США также сообщил о планах защищать каждый сантиметр территории НАТО

Президент США признался, что страны Запада не намеревались нападать на Россию. Об этом глава Белого дома заявил, выступая в Варшаве. По заверению американского лидера, на Западе не стремятся установить контроль над РФ или уничтожить ее. Россия должна «заплатить» за свои действия на Украине, считает Байден. Также президент США анонсировал принятие новых санкций против Москвы на текущей неделе.

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«США, Запад или страны Европы не хотят контролировать Россию, не хотят ее уничтожить. Миллионы русских, которые хотят жить в мире, нам не враги. Это выбор [президента России Владимира] Путина. Он может закончить конфликт одним словом», — сказал Байден.


По мнению американского лидера, спецоперация РФ на Украине стала испытанием для США, Европы и НАТО. При этом Байден начал свое выступление с заявления о том, что «Киев выстоял». «Год назад мир готовился к падению Киева. Что ж, я только что прибыл из Киева и могу сообщить, этого не случилось»,— заключил политик. Байден также выразил мнение, что украинский конфликт побудил Финляндию и Швецию вступить в НАТО.

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Ранее Байден сообщил, что предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина о возможности интеграции Финляндии в НАТО. Об этом глава Белого дома сообщил на встрече в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой. Байден указал на то, что тогда не знал, что от нейтралитета откажется и Швеция.


Спустя год НАТО «сильна, как никогда прежде», считает президент США. Он назвал альянс самым значимым военно-политическим объединением в мировой истории, подтвердил гарантии безопасности от США союзникам и заверил в «незыблемости курса на поддержку Украины».


20 февраля Байден в преддверии начала своей официальной программы в Польше прибыл с необъявленным визитом в Киев. В украинской столице глава Белого дома встретился с Владимиром Зеленским. Байден анонсировал выделение ВСУ нового пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Завершив однодневную поездку в Киев, президент США продолжил европейское турне уже в Польше.

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