Байден признался, что Запад не хотел нападать на Россию

«США, Запад или страны Европы не хотят контролировать Россию, не хотят ее уничтожить. Миллионы русских, которые хотят жить в мире, нам не враги. Это выбор [президента России Владимира] Путина. Он может закончить конфликт одним словом», — сказал Байден.





По мнению американского лидера, спецоперация РФ на Украине стала испытанием для США, Европы и НАТО. При этом Байден начал свое выступление с заявления о том, что «Киев выстоял». «Год назад мир готовился к падению Киева. Что ж, я только что прибыл из Киева и могу сообщить, этого не случилось»,— заключил политик. Байден также выразил мнение, что украинский конфликт побудил Финляндию и Швецию вступить в НАТО.