В ООН призвали США и Россию вернуться к диалогу по контролю над вооружениями, чтобы не допустить катастрофы

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал Россию и США немедленно вернуться к полному выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Иначе могут быть катастрофические последствия, считает Дюжаррик.





«Позиция генерального секретаря всегда ясна: США и Россия должны возобновить полное выполнение ДСНВ без промедлений», — приводит слова представителя ООН ТАСС.





Дюжаррик напомнил, что ДСНВ обеспечивал безопасность не только России и США, но и всего международного сообщества. По мнению эксперта, Москве и Вашингтону следует немедленно возобновить диалог по контролю над вооружениями.





«Мир без контроля над ядерными вооружениями более опасен, нестабилен и может столкнуться с потенциальными катастрофическими последствиями. Должны быть предприняты любые усилия во избежание такого итога, включая немедленное возвращение к диалогу», — заключил официальный представитель генсека ООН.





21 февраля глава государства Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. По словам Путина, РФ знает «всю подноготную»: что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению некоторых американских ядерных боеприпасов, из-за этого «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о натуральных (вероятно, речь идет о натурных) испытаниях ядерного оружия.





Рассуждая об отношениях с Западом и связанной с ними проблемой контроля над вооружениями, президент назвал «театром абсурда» февральское заявление НАТО с «фактическим требованием к РФ вернуться к исполнению договора СНВ-3», включая допуск американских инспекторов на ядерные объекты России.





В ответ госссекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон готов «в любое время» обсуждать с Москвой ограничение вооружений. Блинкен заявил, что это решение Путина «безответственное» и вызывает сожаление у американских властей.