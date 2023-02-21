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Суд в Подмосковье дал восемь лет колонии американцу, задержанному с пистолетом в Шереметьево
Андрэ Хачатурян был признан виновным в незаконном обороте и контрабанде оружия undefined
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Суд в Подмосковье дал восемь лет колонии американцу, задержанному с пистолетом в Шереметьево

Андрэ Хачатурян был признан виновным в незаконном обороте и контрабанде оружия

Химкинский суд Подмосковья приговорил к восьми годам тюрьмы американца Андре Хачатуряна. Он был задержан в столичном аэропорту Шереметьево с пистолетом. Хачатуряна признали виновным в незаконном обороте и контрабанде оружия.


«Суд назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — заявили РИА Новости в суде.


Хачатурян, следовавший из США в Армению, оказался задержан в транзитной зоне Шереметьево в декабре 2021 года с пистолетом Glok-17 и патронами к нему. Оружие лежало в багаже в кейсе, который закрывался на ключ.


При этом свою вину Хачатурян признал. Согласно позиции защиты, в США мужчина с армянскими корнями имел разрешение на оружие и не хотел его скрыть при перемещении между странами.


Изначально Хачатурян говорил, что ранее трудился сотрудником охранной фирмы, имел выданное в США разрешение на оружие, а пистолет и патроны якобы вез в подарок другу. Но потом мужчина признал вину и раскаялся.


Прокурор просил назначить гражданину США девять лет колонии, однако решение суда оказалось немного мягче.

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Гражданина США арестовали в Москве за контрабанду оружия

Американец с армянскими корнями содержится в СИЗО и вину не признает, сообщили в ОНК 28 января 2022
Dailystorm - Гражданина США арестовали в Москве за контрабанду оружия

В январе прошлого года бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля арестовали в России по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков. Американца задержали при прохождении «зеленого коридора» в аэропорту Шереметьево. Мужчина спрятал наркотики в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет. Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки.


По версии СКР, американец мог продавать и распространять наркотики в одной из столичных школ, используя свой дипломатический статус. До мая 2021 года мужчина, как и его жена, являлись сотрудниками посольства США в Москве. После этого Фогель устроился преподавателем в англо-американскую школу в российской столице.

#московская область #суд #приговор #оружие
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