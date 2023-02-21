Суд в Подмосковье дал восемь лет колонии американцу, задержанному с пистолетом в Шереметьево

Химкинский суд Подмосковья приговорил к восьми годам тюрьмы американца Андре Хачатуряна. Он был задержан в столичном аэропорту Шереметьево с пистолетом. Хачатуряна признали виновным в незаконном обороте и контрабанде оружия.





«Суд назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — заявили РИА Новости в суде.





Хачатурян, следовавший из США в Армению, оказался задержан в транзитной зоне Шереметьево в декабре 2021 года с пистолетом Glok-17 и патронами к нему. Оружие лежало в багаже в кейсе, который закрывался на ключ.





При этом свою вину Хачатурян признал. Согласно позиции защиты, в США мужчина с армянскими корнями имел разрешение на оружие и не хотел его скрыть при перемещении между странами.





Изначально Хачатурян говорил, что ранее трудился сотрудником охранной фирмы, имел выданное в США разрешение на оружие, а пистолет и патроны якобы вез в подарок другу. Но потом мужчина признал вину и раскаялся.





Прокурор просил назначить гражданину США девять лет колонии, однако решение суда оказалось немного мягче.