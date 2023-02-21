Депутат Госдумы Бурматов призвал посадить в тюрьму владельцев собак, которые загрызли школьника

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов выразил мнение, что за гибелью девятилетнего мальчика, которого загрызли питбули в Новгородской области, должно последовать уголовное наказание в виде реального срока. Бурматов указал, что «ситуация очевидная» и нужно возбудить уголовное дело, а социальным службам ответить на вопрос, как школьник «остался с собаками один на один».





В настоящий момент возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Однако, как полагает Бурматов, «могут быть и другие составы». «Сегодня за то, что жизнь ребенка подверглась опасности и случилась беда, положена ответственность до двух лет. К сожалению, уголовный состав по этой статье применяется крайне редко и очень неэффективно», – сказал депутат в беседе с порталом «Инфо24» .





По словам Бурматова, владельцу питбулей нужно было «включать голову» и не оставлять мальчика «один на один» с животными вне зависимости от того, какой они породы.





«Могут дать два года, но давайте посмотрим, сколько дадут. У нас почему-то следствие и суды крайне неохотно применяют уголовные сроки в качестве наказания за такие преступления. Мне кажется, что это неправильно и должна быть ответственность именно в виде реального уголовного срока», — заключил парламентарий.