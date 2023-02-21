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Депутат Госдумы Бурматов призвал посадить в тюрьму владельцев собак, которые загрызли школьника
Трагедия произошла в Новгородской области undefined
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Депутат Госдумы Бурматов призвал посадить в тюрьму владельцев собак, которые загрызли школьника

Трагедия произошла в Новгородской области

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов выразил мнение, что за гибелью девятилетнего мальчика, которого загрызли питбули в Новгородской области, должно последовать уголовное наказание в виде реального срока. Бурматов указал, что «ситуация очевидная» и нужно возбудить уголовное дело, а социальным службам ответить на вопрос, как школьник «остался с собаками один на один».


В настоящий момент возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Однако, как полагает Бурматов, «могут быть и другие составы». «Сегодня за то, что жизнь ребенка подверглась опасности и случилась беда, положена ответственность до двух лет. К сожалению, уголовный состав по этой статье применяется крайне редко и очень неэффективно», – сказал депутат в беседе с порталом «Инфо24».


По словам Бурматова, владельцу питбулей нужно было «включать голову» и не оставлять мальчика «один на один» с животными вне зависимости от того, какой они породы.


«Могут дать два года, но давайте посмотрим, сколько дадут. У нас почему-то следствие и суды крайне неохотно применяют уголовные сроки в качестве наказания за такие преступления. Мне кажется, что это неправильно и должна быть ответственность именно в виде реального уголовного срока», — заключил парламентарий.

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В Санкт-Петербурге собака обнаружила вмерзший в лед человеческий череп

По факту произошедшего проводится доследственная проверка 18 января 2023
Dailystorm - В Санкт-Петербурге собака обнаружила вмерзший в лед человеческий череп

Инцидент случился в поселке Парфино Новгородской области. Смертельные травмы получил девятилетний школьник, пришедший в гости к другу. Родителей мальчика дома не было, а ребенок находился один с тремя питбулями.


Собаки агрессивно отреагировали на гостя, а сын хозяев не смог их оттащить и побежал за помощью к соседке. Женщина смогла отогнать собак, но было уже поздно. Всех трех питбулей после трагедии хозяева усыпили.

#собаки #тюрьма #дети #госдума #бурматов
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