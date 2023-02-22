Шесть погибших, в том числе двое детей: в многоэтажке в центре Москвы произошел пожар

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в пожаре в 17-этажном доме в центре Москвы, еще девять пострадали. Об этом сообщает главное управление МЧС по Москве. В здании, где произошел пожар, на первом-четвертом этажах расположен отель «МКМ», на остальных — квартиры бывшего общежития. Возгорание произошло на пятом этаже.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, предварительная причина пожара — поджог. По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития, заявил собеседник агентства.
Одна из жительниц дома, где случилось ЧП, рассказала корреспонденту агентства, что устроивший пожар мужчина постоянно выпивал: «День пьет, ночь пьет, всем жизни не давал он. Может, белочка у него, что он плеснул горючую смесь».
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Московская прокуратура начала проверку, ведомство оценит исполнение законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Как сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по Москве, временно исполняющий обязанности начальника главка Юрий Ткаченко и его водитель пострадали в ДТП, когда ехали к месту пожара в центре города. Они госпитализированы. Виновник аварии и другие участники движения не пострадали. В медицинских службах уточнили агентству, что Ткаченко доставили с переломом ноги в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.