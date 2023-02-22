Шесть погибших, в том числе двое детей: в многоэтажке в центре Москвы произошел пожар

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в пожаре в 17-этажном доме в центре Москвы, еще девять пострадали. Об этом сообщает главное управление МЧС по Москве. В здании, где произошел пожар, на первом-четвертом этажах расположен отель «МКМ», на остальных — квартиры бывшего общежития. Возгорание произошло на пятом этаже.





Как сообщили ТАСС в экстренных службах, предварительная причина пожара — поджог. По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития, заявил собеседник агентства.