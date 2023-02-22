Минобороны опровергло слова Пригожина о блокировании поставок боеприпасов штурмовикам

Заявления «на отдельных информационных ресурсах» о блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, ведущим бои за Артемовск (Бахмут), не соответствуют действительности, заявило Минобороны. В ведомстве указали, что российское командование в зоне СВО уделяет постоянное внимание снабжению штурмовых подразделений.





Только за последние двое суток штурмовики продвинулись более чем на 2,5 километра в районе Артемовска, успешное наступление было бы невозможно без полной огневой поддержки, заявило Минобороны. Несмотря на сложные метеоусловия в районе города, за последние несколько дней штурмовая авиация 18 раз вылетала для поддержки наступления, говорится в заявлении ведомства.





С 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставили 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, свыше 10 тысяч боеприпасов для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, почти тысячу боеприпасов для танков, сообщило Минобороны. Все заявки на подачу боеприпасов выполняются в кратчайшие сроки, «так было и так будет», заверили в ведомстве.





В ближайшие дни будут полностью обеспечены все заявки на боеприпасы для штурмовых подразделений, поданные на февраль, с 25 февраля начнутся поставки снарядов всей номенклатуры в соответствии с заявкой на март, указало Минобороны. За 2022 год потребности штурмовиков в боеприпасах были удовлетворены на 140% от поданных заявок, также говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что попытки «внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки» контрпродуктивны и играют на пользу противнику.





Несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» просят Минобороны возобновить поставки боеприпасов. Бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем этой частной военной компании, тогда заявил, что «обошел все известные ему кабинеты в Москве» и продолжит это делать, пока бойцы не получат необходимые снаряды.





20 февраля Пригожин заявил, что вопросы с поставкой снарядов остаются нерешенными. Он говорил, что «генералы, офицеры помогают чем могут изо всех сил, иногда нарушают воинские законы, чтобы выдать нам дополнительные боеприпасы». Тогда же он заявил, что не может решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства».





На следующий день бизнесмен заявил, что Минобороны «раздает направо и налево команды», чтобы не только не давать ЧВК «Вагнер» боеприпасы, но и «не помогать авиатранспортом». Он назвал это попыткой уничтожения частной военной компании в то время, когда она ведет бои за Артемовск, ежедневно теряя сотни бойцов.





В ответ на сегодняшнее сообщение Минобороны Пригожин вновь заявил, что ЧВК «Вагнер» не получает достаточно боеприпасов. По его словам, подразделения недополучают 80% требуемых снарядов.