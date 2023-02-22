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Зеленский упрекнул Берлускони в незнании ужасов войны, хотя тот пережил бомбежку Милана
По словам украинского лидера, дом Берлускони ни разу не попадал под ракетный обстрел undefined
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Зеленский упрекнул Берлускони в незнании ужасов войны, хотя тот пережил бомбежку Милана

По словам украинского лидера, дом Берлускони ни разу не попадал под ракетный обстрел

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, который в начале февраля раскритиковал политика за действия в Донбассе. По словам Зеленского, дом Берлускони никогда не бомбили.


«Я думаю, дом Берлускони никогда не бомбили ракетами, к нему никогда не приезжали танки, никто не убивал его родственников, ему никогда не приходилось собирать чемоданы в три часа ночи, чтобы бежать», — сказал украинский лидер на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.


Берлускони родился в сентябре 1936 года в Милане. После того как Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии, ее города, в том числе Милан, подверглись бомбардировкам. Берлускони вспоминал в своей биографии, что одна из бомб в 1943 году упала на улицу Волтурно, где жила его семья. Он говорил, что никогда не сможет забыть этот момент из детства.

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Путин: Запад играл краплеными картами, пока пылал Донбасс

По его словам, многие годы Россия стремилась мирно решить конфликт в регионе 21 февраля 2023
Dailystorm - Путин: Запад играл краплеными картами, пока пылал Донбасс

В начале февраля Берлускони заявил, что «очень и очень негативно» оценивает политику Зеленского в Донбассе. По мнению бывшего итальянского премьера, Украине достаточно было прекратить удары по ДНР и ЛНР, и сегодняшнего конфликта не было бы. Он также предложил дать Киеву несколько триллионов долларов в обмен на прекращение огня.

#берлускони #зеленский #украина #специальная военная операция #рф
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