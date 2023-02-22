Зеленский упрекнул Берлускони в незнании ужасов войны, хотя тот пережил бомбежку Милана

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, который в начале февраля раскритиковал политика за действия в Донбассе. По словам Зеленского, дом Берлускони никогда не бомбили.





«Я думаю, дом Берлускони никогда не бомбили ракетами, к нему никогда не приезжали танки, никто не убивал его родственников, ему никогда не приходилось собирать чемоданы в три часа ночи, чтобы бежать», — сказал украинский лидер на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.





Берлускони родился в сентябре 1936 года в Милане. После того как Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии, ее города, в том числе Милан, подверглись бомбардировкам. Берлускони вспоминал в своей биографии, что одна из бомб в 1943 году упала на улицу Волтурно, где жила его семья. Он говорил, что никогда не сможет забыть этот момент из детства.