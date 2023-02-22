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Глава МИД Словакии по-русски обматерил премьера Венгрии Орбана, Будапешт назвал дипломата провокатором
Словацкий министр подверг критике Венгрию из-за ее политики по Украине undefined
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Глава МИД Словакии по-русски обматерил премьера Венгрии Орбана, Будапешт назвал дипломата провокатором

Словацкий министр подверг критике Венгрию из-за ее политики по Украине

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана и лидера словацкой партии SMER, бывшего премьера республики Роберта Фицо за их нежелание поставлять оружие Украине. Дипломат использовал нецензурную лексику, когда выражал несогласие с такой позицией.


«Для путинских коллаборационистов, <...> для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины, у меня только одно послание: «Иди нахер!» — написал Качер в соцсетях, его слова приводит газета Plus jeden den. Ругательство он написал по-русски.


Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал словацкого министра провокатором. По его словам, Будапешт не будет реагировать на высказывание Качера.


Венгрия — одна из немногих стран Евросоюза, которые не стали оказывать военную помощь Украине. Кроме того, Будапешт призывает НАТО не вмешиваться в конфликт. Киев указывал, что Венгрия «ведет свою собственную игру с ЕС и иногда использует Украину как заложницу в этих отношениях».

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Dailystorm - Nepszava: Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина может потерять половину своей территории
#словакия #венгрия #рф #украина
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