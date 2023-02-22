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Володин призвал США «не валять дурака» и прекратить говорить с Россией на языке ультиматумов
Председатель Госдумы считает, что приостановка участия РФ в ДСНВ — адекватный ответ на внешнюю политику Вашингтона undefined
Новости

Володин призвал США «не валять дурака» и прекратить говорить с Россией на языке ультиматумов

Председатель Госдумы считает, что приостановка участия РФ в ДСНВ — адекватный ответ на внешнюю политику Вашингтона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в вопросах безопасности страны и граждан разговор США с Россией на языке ультиматумов недопустим. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Володин пояснил, что речь идет о приостановке Москвой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Это адекватный ответ РФ на внешнюю политику США, добавил председатель Госдумы.


Свой пост Володин озаглавил строчкой из известной песни российской группы «Любэ»: «Не валяй дурака, Америка». Политик далее сообщил, что 22 февраля Госдума рассмотрит инициативу президента Владимира Путина о приостановке участия России в ДСНВ.


«Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности. Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов», — написал Володин.


«Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине [американского лидера Джо] Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия», — заключил председатель Госдумы.

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Путин пригрозил проведением ядерных испытаний, если США сделают это первыми

Ранее президент России объявил, что РФ приостанавливает участие в ракетном договоре СНВ-3 21 февраля 2023
Dailystorm - Путин пригрозил проведением ядерных испытаний, если США сделают это первыми

21 февраля президент Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. По словам главы государства, РФ знает «всю подноготную»: что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению некоторых американских ядерных боеприпасов, из-за этого «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о натуральных (вероятно, речь идет о натурных) испытаниях ядерного оружия.


Госссекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон готов «в любое время» обсуждать с Москвой ограничение вооружений. Блинкен также заявил, что это решение Путина «безответственное» и вызывает сожаление у американских властей.


При этом официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал Россию и США немедленно вернуться к полному выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Иначе могут быть катастрофические последствия, предупредил Дюжаррик.

#санкции против россии #сша #вячеслав володин #путин #госдума
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