Володин призвал США «не валять дурака» и прекратить говорить с Россией на языке ультиматумов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в вопросах безопасности страны и граждан разговор США с Россией на языке ультиматумов недопустим. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Володин пояснил, что речь идет о приостановке Москвой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Это адекватный ответ РФ на внешнюю политику США, добавил председатель Госдумы.





Свой пост Володин озаглавил строчкой из известной песни российской группы «Любэ»: «Не валяй дурака, Америка». Политик далее сообщил, что 22 февраля Госдума рассмотрит инициативу президента Владимира Путина о приостановке участия России в ДСНВ.





«Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности. Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов», — написал Володин.





«Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине [американского лидера Джо] Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия», — заключил председатель Госдумы.