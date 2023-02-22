Володин призвал США «не валять дурака» и прекратить говорить с Россией на языке ультиматумов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в вопросах безопасности страны и граждан разговор США с Россией на языке ультиматумов недопустим. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Володин пояснил, что речь идет о приостановке Москвой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Это адекватный ответ РФ на внешнюю политику США, добавил председатель Госдумы.
Свой пост Володин озаглавил строчкой из известной песни российской группы «Любэ»: «Не валяй дурака, Америка». Политик далее сообщил, что 22 февраля Госдума рассмотрит инициативу президента Владимира Путина о приостановке участия России в ДСНВ.
«Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности. Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов», — написал Володин.
«Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине [американского лидера Джо] Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия», — заключил председатель Госдумы.
21 февраля президент Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. По словам главы государства, РФ знает «всю подноготную»: что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению некоторых американских ядерных боеприпасов, из-за этого «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о натуральных (вероятно, речь идет о натурных) испытаниях ядерного оружия.
Госссекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон готов «в любое время» обсуждать с Москвой ограничение вооружений. Блинкен также заявил, что это решение Путина «безответственное» и вызывает сожаление у американских властей.
При этом официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал Россию и США немедленно вернуться к полному выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Иначе могут быть катастрофические последствия, предупредил Дюжаррик.