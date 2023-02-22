The Wall Street Journal: Новые санкции США против России коснутся губернаторов и родственников чиновников

Американские власти намерены на текущей неделе ввести санкции против примерно еще 200 физических и юридических лиц из России. Об этом пишет, ссылаясь на информированный источник, The Wall Street Journal. Собеседник издания также утверждает, что новые ограничения Вашингтона коснутся российских глав регионов и родственников чиновников, а также технологических компаний. Ранее санкции США против России анонсировал глава Белого дома Джо Байден во время визита в Польшу и на Украину.





В статье указывается, что новый пакет американских санкций в отношении Москвы приурочат к годовщине начала спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля прошлого года. Газета пишет, что США и их союзники в Европе «ищут способы отрезать Москву от доступа к важнейшим материалам, направленным на укрепление оборонного и технологического секторов».





Отмечается, что санкции, помимо физлиц, также будут направлены против сферы обороны и против структур, способствующих обходу ограничений Вашингтона и его союзников в ЕС. В Минфине, Госдепе и Совете национальной безопасности США пока не давали официальные комментарии по поводу санкций против губернаторов и родственников российских госслужащих.