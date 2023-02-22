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The Wall Street Journal: Новые санкции США против России коснутся губернаторов и родственников чиновников
Всего ограничения Вашингтона затронут примерно еще 200 физических и юридических лиц из РФ, утверждает издание undefined
Новости

The Wall Street Journal: Новые санкции США против России коснутся губернаторов и родственников чиновников

Всего ограничения Вашингтона затронут примерно еще 200 физических и юридических лиц из РФ, утверждает издание

Американские власти намерены на текущей неделе ввести санкции против примерно еще 200 физических и юридических лиц из России. Об этом пишет, ссылаясь на информированный источник, The Wall Street Journal. Собеседник издания также утверждает, что новые ограничения Вашингтона коснутся российских глав регионов и родственников чиновников, а также технологических компаний. Ранее санкции США против России анонсировал глава Белого дома Джо Байден во время визита в Польшу и на Украину.


В статье указывается, что новый пакет американских санкций в отношении Москвы приурочат к годовщине начала спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля прошлого года. Газета пишет, что США и их союзники в Европе «ищут способы отрезать Москву от доступа к важнейшим материалам, направленным на укрепление оборонного и технологического секторов».


Отмечается, что санкции, помимо физлиц, также будут направлены против сферы обороны и против структур, способствующих обходу ограничений Вашингтона и его союзников в ЕС. В Минфине, Госдепе и Совете национальной безопасности США пока не давали официальные комментарии по поводу санкций против губернаторов и родственников российских госслужащих.

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EUobserver: Евросоюз введет санкции против Татьяны Москальковой

В черный список также хотят внести замглавы кабмина Подмосковья и министра из Башкирии 20 февраля 2023
Dailystorm - EUobserver: Евросоюз введет санкции против Татьяны Москальковой

При этом 16 февраля замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд говорила, что новый пакет санкций Вашингтон введет «приблизительно 24 февраля». По словам Нуланд, новые ограничительные меры коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования в РФ.


Чиновница добавила, что санкции США затронут всех, кто оказывает России помощь в проведении СВО и в обходе уже введенных ранее ограничений.


После начала СВО страны Запада ввели против России санкции и начали предоставлять Киеву военную и финансовую помощь. США в 2022 году оказали Украине помощь на сумму более 50 миллиардов долларов, в том числе военной — на 20 миллиардов долларов.

The Washington Post узнала о новых санкциях США против России и помощи Украине на 10 миллиардов долларов

Издание утверждает, что Вашингтон объявит об ограничениях в отношении Москвы уже на следующей неделе 14 февраля 2023
Dailystorm - The Washington Post узнала о новых санкциях США против России и помощи Украине на 10 миллиардов долларов
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