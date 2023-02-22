Politico: ЕС может ввести санкции против бывшей жены Путина и еще тысяч россиян, но Венгрия против

Польша, Литва, Латвия, Эстония хотят упростить процесс введения санкций против «ведущих российских бизнесменов», сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Как пишет издание, сейчас ЕС может заморозить активы и ввести визовые ограничения против предпринимателей из РФ, но Польша и страны Балтии хотят включать в санкционный список их «ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду».





ЕС ввел санкции против более чем 1400 человек из-за СВО, многие из них являются российскими бизнесменами, в следующий пакет могут быть добавлены еще 96 человек, пишет Politico. Если процесс принятия санкций будет упрощен, это позволит Брюсселю ввести рестрикции против еще тысяч россиян, в том числе против бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, указывает издание.





Новые правила позволят вводить санкции без необходимости доказывать их участие в конфликте на Украине или «действия в экономических интересах российского государства», отмечает оно.





Против планов Польши и стран Балтии выступила Венгрия, поскольку, по ее мнению, «это не является частью десятого пакета санкций против России». Она также предложила исключить четырех человек из нынешнего санкционного списка. Кроме того, Будапешт снова выступил против санкций в отношении работников российской ядерной отрасли, пишет Politico.