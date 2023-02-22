МЧС опровергло сообщения об угрозе ракетного удара в эфире «Юмор FM» и других радиостанций

В нескольких российских городах утром 22 февраля в эфире радиостанций Relax FM, «Юмор FM», Comedy Radio и «Авторадио» прозвучали сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС России заявили, что фейковые объявления появились из-за хакерской атаки на серверы радиостанций.





«Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — говорится в Telegram-канале ведомства.





Фейковые сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара прозвучали в Белгороде, Ижевске, Пензе, Казани, Воронеже, Тюмени и других городах. Власти ряда регионов также опровергли угрозу. Например, правительство Воронежской области назвало произошедшее «провокацией пособников киевского режима». В оперштабе Белгородской области заявили, что одну из радиостанций взломали, «предположительно, с украинской стороны».