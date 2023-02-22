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Медведев: Россию «порвут на части», если она остановит СВО
Экс-президент считает, что мир стоит на пороге глобального конфликта, если Вашингтон хочет поражения Москвы undefined
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Медведев: Россию «порвут на части», если она остановит СВО

Экс-президент считает, что мир стоит на пороге глобального конфликта, если Вашингтон хочет поражения Москвы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что если Россия остановит проведение спецоперации — страну «порвут на части». Об этом экс-президент написал в своем Telegram-канале. Медведев обратил внимание, что если США хотят поражения России — она вправе защищаться любым оружием, в том числе ядерным.


Зампред Совбеза заявил, что весь мир стоит на пороге глобального конфликта. Медведев напомнил, что, перефразируя известное выражение, президент США Джо Байден сказал во время визита в Варшаву: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться — это будет концом Украины».


По мнению Медведева, «это рафинированное вранье» со стороны Байдена и «правда совсем в другом». «Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится», — написал Дмитрий Медведев.

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Медведев назвал Зеленского «фотомоделью в вонючей футболке» и рассказал о подорожании жизни и национальном унижении европейцев

Посещение президентом Украины Европы она сравнил с «цирком уродов» 11 февраля 2023
Dailystorm - Медведев назвал Зеленского «фотомоделью в вонючей футболке» и рассказал о подорожании жизни и национальном унижении европейцев

Медведев ранее отметил, что Байден обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба, но это не поможет Киеву победить в конфликте. По словам российского политика, Украина получает от Запада много оружия, однако нехватку людей решить не удастся. Уже с 2014 года на Украине наблюдается массовый отъезд населения, а после начала СВО он только усилился, указал Медведев.

#ядерное оружие #спецоперация #дмитрий медведев #сша
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