Медведев: Россию «порвут на части», если она остановит СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что если Россия остановит проведение спецоперации — страну «порвут на части». Об этом экс-президент написал в своем Telegram-канале. Медведев обратил внимание, что если США хотят поражения России — она вправе защищаться любым оружием, в том числе ядерным.





Зампред Совбеза заявил, что весь мир стоит на пороге глобального конфликта. Медведев напомнил, что, перефразируя известное выражение, президент США Джо Байден сказал во время визита в Варшаву: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться — это будет концом Украины».





По мнению Медведева, «это рафинированное вранье» со стороны Байдена и «правда совсем в другом». «Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится», — написал Дмитрий Медведев.