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В российский суд поступило первое дело против военного ВСУ о насилии над гражданскими
Военнослужащему также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма Фото: Global Look Press / Министерство обороны Великобритании
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В российский суд поступило первое дело против военного ВСУ о насилии над гражданскими

Военнослужащему также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма

Фото: Global Look Press / Министерство обороны Великобритании

В Южный окружной военный суд поступило дело в отношении украинского военного Антона Чередника, обвиняемого в насилии над гражданскими, а также в убийстве и обучении в целях осуществления терроризма. Это первое в России уголовное дело против военнослужащего Вооруженных сил Украины о насилии над мирными жителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.


«Антону Череднику вменяется часть 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ (Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», — цитирует агентство сообщение суда. Также военного обвиняют в убийстве, обучении в целях осуществления террористической деятельности и насильственном захвате власти.


В июне прошлого года в Следственном комитете России сообщили, что предъявили обвинения Антону Череднику, который убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке.


По версии следствия, 27 марта украинский военнослужащий Чередник остановил в Мариуполе двух мужчин и приказал им лечь на землю. Военный потребовал от них произнести фразу на украинском языке. Он расстрелял одного мужчину, «используя в качестве предлога неправильное произношение», сообщает СКР.


Во время совершения преступления Антон Чередник был старшим сержантом. Он служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты Вооруженных сил Украины.

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#суд #украина #преступление #военные
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