В российский суд поступило первое дело против военного ВСУ о насилии над гражданскими

В Южный окружной военный суд поступило дело в отношении украинского военного Антона Чередника, обвиняемого в насилии над гражданскими, а также в убийстве и обучении в целях осуществления терроризма. Это первое в России уголовное дело против военнослужащего Вооруженных сил Украины о насилии над мирными жителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.





«Антону Череднику вменяется часть 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ (Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», — цитирует агентство сообщение суда. Также военного обвиняют в убийстве, обучении в целях осуществления террористической деятельности и насильственном захвате власти.





В июне прошлого года в Следственном комитете России сообщили, что предъявили обвинения Антону Череднику, который убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке.





По версии следствия, 27 марта украинский военнослужащий Чередник остановил в Мариуполе двух мужчин и приказал им лечь на землю. Военный потребовал от них произнести фразу на украинском языке. Он расстрелял одного мужчину, «используя в качестве предлога неправильное произношение», сообщает СКР.





Во время совершения преступления Антон Чередник был старшим сержантом. Он служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты Вооруженных сил Украины.