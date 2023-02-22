Новости
Новости
St
В СК подтвердили, что причиной пожара в общежитии в центре Москвы стал поджог
По последним данным, погибли семь человек undefined
Новости

В СК подтвердили, что причиной пожара в общежитии в центре Москвы стал поджог

По последним данным, погибли семь человек

Причиной пожара в центре Москвы стал поджог, заявили в Следственном комитете. По данным ведомства, возгорание устроил неизвестный мужчина из-за «неприязни к жильцам». Сейчас виновника ЧП ищет полиция. По последней информации, жертвами пожара стали семь человек, из них двое детей.


«По данным следствия, неизвестный, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершил поджог помещения 5-го этажа», — указывается в заявлении пресс-службы СКР.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Пожар произошел вечером 21 февраля на улице Международной. В загоревшемся здании с первого по четвертый этаж расположен отель «МКМ», на остальных этажах — квартиры бывшего общежития.


По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся комнаты бывшего общежития, писал ТАСС. Одна из жительниц многоэтажки, где случилось ЧП, рассказала агентству, что устроивший пожар мужчина злоупотреблял спиртным: «День пьет, ночь пьет, всем жизни не давал он. Может, белочка у него, что он плеснул горючую смесь», — сказала женщина.

В ходе тушения пожарные спасли 50 человек, в их числе семь детей. Всего было эвакуировано 200 человек. Для жителей сгоревшего дома власти организовали пункт временного размещения.


Помимо семерых погибших, пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Девять жильцов госпитализировали, двоим медицинскую помощь оказали амбулаторно. В СКР уточнили, что все погибшие отравились угарным газом.


Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование дела находится на контроле прокурора Москвы Дениса Попова.


В 2020 году МЧС обнаружило, что при монтаже системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) не соблюдались требования безопасности, передает Telegram-канал «112». Сообщалось, что системы сигнализации не обеспечивали дублирование сигналов на пульт пожарной охраны.


Кроме того, дверные проемы в лифтовых шахтах с выходами в коридоры не были защищены противопожарными дверями с необходимой огнестойкостью. То есть конструкция не способна была выдержать экстремальные температуры в течение 30 минут.

#москва #поджог #скр #пожар #общежитие #погибшие
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»