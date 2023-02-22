В СК подтвердили, что причиной пожара в общежитии в центре Москвы стал поджог

В ходе тушения пожарные спасли 50 человек, в их числе семь детей. Всего было эвакуировано 200 человек. Для жителей сгоревшего дома власти организовали пункт временного размещения.





Помимо семерых погибших, пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Девять жильцов госпитализировали, двоим медицинскую помощь оказали амбулаторно. В СКР уточнили, что все погибшие отравились угарным газом.





Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование дела находится на контроле прокурора Москвы Дениса Попова.





В 2020 году МЧС обнаружило, что при монтаже системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) не соблюдались требования безопасности, передает Telegram-канал «112». Сообщалось, что системы сигнализации не обеспечивали дублирование сигналов на пульт пожарной охраны.





Кроме того, дверные проемы в лифтовых шахтах с выходами в коридоры не были защищены противопожарными дверями с необходимой огнестойкостью. То есть конструкция не способна была выдержать экстремальные температуры в течение 30 минут.