В СК подтвердили, что причиной пожара в общежитии в центре Москвы стал поджог

Причиной пожара в центре Москвы стал поджог, заявили в Следственном комитете. По данным ведомства, возгорание устроил неизвестный мужчина из-за «неприязни к жильцам». Сейчас виновника ЧП ищет полиция. По последней информации, жертвами пожара стали семь человек, из них двое детей.
«По данным следствия, неизвестный, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершил поджог помещения 5-го этажа», — указывается в заявлении пресс-службы СКР.
Пожар произошел вечером 21 февраля на улице Международной. В загоревшемся здании с первого по четвертый этаж расположен отель «МКМ», на остальных этажах — квартиры бывшего общежития.
По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся комнаты бывшего общежития, писал ТАСС. Одна из жительниц многоэтажки, где случилось ЧП, рассказала агентству, что устроивший пожар мужчина злоупотреблял спиртным: «День пьет, ночь пьет, всем жизни не давал он. Может, белочка у него, что он плеснул горючую смесь», — сказала женщина.
В ходе тушения пожарные спасли 50 человек, в их числе семь детей. Всего было эвакуировано 200 человек. Для жителей сгоревшего дома власти организовали пункт временного размещения.
Помимо семерых погибших, пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Девять жильцов госпитализировали, двоим медицинскую помощь оказали амбулаторно. В СКР уточнили, что все погибшие отравились угарным газом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование дела находится на контроле прокурора Москвы Дениса Попова.
В 2020 году МЧС обнаружило, что при монтаже системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) не соблюдались требования безопасности, передает Telegram-канал «112». Сообщалось, что системы сигнализации не обеспечивали дублирование сигналов на пульт пожарной охраны.
Кроме того, дверные проемы в лифтовых шахтах с выходами в коридоры не были защищены противопожарными дверями с необходимой огнестойкостью. То есть конструкция не способна была выдержать экстремальные температуры в течение 30 минут.