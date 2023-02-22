Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия России в ракетном договоре СНВ-3

Госдума единогласно приняла законопроект о приостановке участия РФ в российско-американском Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), сообщает корреспондент Daily Storm. За проголосовал 401 парламентарий на пленарном заседании, воздержавшихся нет.





Как заявил перед голосованием глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, Вашингтон продолжает «стремиться к поддержанию глобального доминирования, а их любовь к силе и стремление играть в одни ворота не может больше оставаться без ответа». По словам депутата, Россия неоднократно указывала США на их нарушения при исполнении СНВ-3, однако «американцы проблемы не признают» и отказываются принять шаги, которые позволили бы устранить проблему.





«При этом Вашингтон оставляет за собой право задействовать ядерное оружие для защиты своих неких неконкретизированных жизненно важных интересов или в ответ на угрозу стране», — сказал Картаполов.





﻿Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил на заседании, что США при помощи натурных испытаний ядерного оружия угрожают подорвать стратегический баланс ядерных сил, который сложился в том числе усилиями СССР и России. Если эти испытания пройдут, Москва должна иметь возможность дать симметричный ответ, заявил он.





«Руки у нас не должны быть связаны ДСНВ», — сказал Слуцкий.





Он выразил надежду, что США «опомнятся и перестанут творить совершенно несусветные вещи», которые не соответствуют здравому смыслу, принципам единой и неделимой безопасности в мире. Слуцкий также отметил, что Россия не выходит из СНВ-3, а приостанавливает участие в нем.





Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в СНВ-3 накануне в послании Федеральному собранию. Объясняя это решение, глава государства в том числе заявил, что США стремятся нанести стратегическое поражение России.