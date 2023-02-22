Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия России в ракетном договоре СНВ-3

Госдума единогласно приняла законопроект о приостановке участия РФ в российско-американском Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), сообщает корреспондент Daily Storm. За проголосовал 401 парламентарий на пленарном заседании, воздержавшихся нет.
Как заявил перед голосованием глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, Вашингтон продолжает «стремиться к поддержанию глобального доминирования, а их любовь к силе и стремление играть в одни ворота не может больше оставаться без ответа». По словам депутата, Россия неоднократно указывала США на их нарушения при исполнении СНВ-3, однако «американцы проблемы не признают» и отказываются принять шаги, которые позволили бы устранить проблему.
«При этом Вашингтон оставляет за собой право задействовать ядерное оружие для защиты своих неких неконкретизированных жизненно важных интересов или в ответ на угрозу стране», — сказал Картаполов.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил на заседании, что США при помощи натурных испытаний ядерного оружия угрожают подорвать стратегический баланс ядерных сил, который сложился в том числе усилиями СССР и России. Если эти испытания пройдут, Москва должна иметь возможность дать симметричный ответ, заявил он.
«Руки у нас не должны быть связаны ДСНВ», — сказал Слуцкий.
Он выразил надежду, что США «опомнятся и перестанут творить совершенно несусветные вещи», которые не соответствуют здравому смыслу, принципам единой и неделимой безопасности в мире. Слуцкий также отметил, что Россия не выходит из СНВ-3, а приостанавливает участие в нем.
Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в СНВ-3 накануне в послании Федеральному собранию. Объясняя это решение, глава государства в том числе заявил, что США стремятся нанести стратегическое поражение России.
Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали СНВ-3 в апреле 2010 года. В феврале 2011-го он вступил в силу. Договор был рассчитан на 10 лет, в январе 2021-го Москва и Вашингтон продлили ДСНВ еще на пять лет.
Договор предусматривает сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700.
Россия и Соединенные Штаты приостановили инспекции на свои ядерные объекты в марте 2020 года из-за пандемии. В начале августа 2022 года Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций в рамках СНВ-3. В МИДе тогда заявили, что РФ из-за санкций фактически лишили права на проведение инспекций на американской территории.
В конце ноября в МИД России заявили, что заседание консультативной комиссии по СНВ-3, которое должно было состояться в ноябре-декабре в Каире, перенесено. В январе 2023-го США впервые обвинили РФ в нарушении ракетного договора.