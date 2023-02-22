Замглавы МИД Рябков: Россия подумает о возвращении к ракетному договору СНВ-3, если США изменят свое поведение

Президент Владимир Путин «посмотрит заново» на участие РФ в российско-американском Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), если США изменят свое поведение. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент Daily Storm.
«Должно произойти изменение в поведенческой модели Вашингтона. <...> Когда мы увидим, что обнаружатся проявления чего-то иного, альтернативного абсолютному доминированию антироссийских подходов в политике США, тогда, возможно, появятся основания для дополнительного анализа и президент, возможно, на это дело посмотрит заново», — сказал Рябков журналистам в Госдуме.
Нижняя палата парламента 22 февраля приняла законопроект о приостановке участия России в СНВ-3. С инициативой временно не исполнять это соглашение накануне выступил Путин. Он объяснил, в частности, что НАТО призывает РФ допустить американских инспекторов на ее ядерные объекты, при этом США не позволяют российской делегации полноценно инспектировать их базы.
Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в апреле 2010 года. В феврале 2011-го он вступил в силу. Соглашение было рассчитано на 10 лет, в январе 2021-го РФ и США продлили его еще на пять лет.
Договор предусматривает сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700.
Российская Федерация и Соединенные Штаты приостановили инспекции на свои ядерные объекты в марте 2020 года из-за пандемии. В августе 2022-го Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций в рамках СНВ-3. В Министерстве иностранных дел РФ тогда заявили, что Россию из-за санкций лишили права на проведение инспекций на территории США.
В конце ноября 2022 года в МИД России заявили, что заседание консультативной комиссии по СНВ-3, которое должно было состояться в ноябре-декабре в Каире, перенесено. В январе 2023-го США впервые обвинили РФ в нарушении ракетного договора.