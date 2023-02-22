Замглавы МИД Рябков: Россия подумает о возвращении к ракетному договору СНВ-3, если США изменят свое поведение

Президент Владимир Путин «посмотрит заново» на участие РФ в российско-американском Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), если США изменят свое поведение. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент Daily Storm.





«Должно произойти изменение в поведенческой модели Вашингтона. <...> Когда мы увидим, что обнаружатся проявления чего-то иного, альтернативного абсолютному доминированию антироссийских подходов в политике США, тогда, возможно, появятся основания для дополнительного анализа и президент, возможно, на это дело посмотрит заново», — сказал Рябков журналистам в Госдуме.





Нижняя палата парламента 22 февраля приняла законопроект о приостановке участия России в СНВ-3. С инициативой временно не исполнять это соглашение накануне выступил Путин. Он объяснил, в частности, что НАТО призывает РФ допустить американских инспекторов на ее ядерные объекты, при этом США не позволяют российской делегации полноценно инспектировать их базы.