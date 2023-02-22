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Яна Лантратова попросила вице-премьера Татьяну Голикову отменить Всероссийские проверочные работы для школьников
Парламентарий призвала использовать другой инструмент, который определит качество подготовки учеников undefined
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Яна Лантратова попросила вице-премьера Татьяну Голикову отменить Всероссийские проверочные работы для школьников

Парламентарий призвала использовать другой инструмент, который определит качество подготовки учеников

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила вице-премьера России Татьяну Голикову отменить Всероссийские проверочные работы для школьников. Парламентарий указала, что учителя и родители учеников выступают против избыточных проверок и отмечают, что они снижают интерес и мотивацию к учебе у детей. Лантратова призвала использовать другой инструмент, который определит качество подготовки учащихся.


Депутат Госдумы отправила Татьяне Голиковой соответствующий запрос. Копия документа есть в распоряжении Daily Storm.


«По результатам опроса, проведенного сервисом «Актион Образование» в 2021 году, 45% российских педагогов не поддерживали проведение Всероссийских проверочных работ», — указывает Лантратова. Большинство опрошенных заявили, что школы должны самостоятельно решать, какие проверочные работы проводить для учеников.


«Педагоги и родители считают, что избыточные проверки нарушают учебный процесс, приводят к снижению мотивации и интереса к учебе даже у самых замотивированных учеников, из-за постоянного стресса снижается иммунитет», — говорится в запросе.


Лантратова просит Голикову заменить Всероссийские проверочные работы на другой инструмент мониторинга качества подготовки учеников. В качестве примера депутат предложила создать национальный заказ «на разработку отечественной методики оценки качества образования (в настоящее время используются международные исследования и методики)». Парламентарий попросила вице-премьера представить позицию правительства по возможности отмены Всероссийских проверочных работ.


Всероссийские проверочные работы проходят ежегодно. В 2023 году их планируется провести с 15 марта по 20 мая.

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#дети #учеба #образование #школа
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