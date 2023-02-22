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Берлускони разозлили слова Зеленского о том, что «его дом никогда не бомбили»
Президент Украины незатейливо сравнил свой режим с фашистским, критикуя Берлускони, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова undefined
Новости

Берлускони разозлили слова Зеленского о том, что «его дом никогда не бомбили»

Президент Украины незатейливо сравнил свой режим с фашистским, критикуя Берлускони, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раздражен и оскорблен после слов президента Украины Владимира Зеленского, упрекнувшего политика в том, что он позволяет себе определенные высказывания, поскольку «его дом никогда не бомбили». Об этом пишет газета La Repubblica. Издание ссылается на окружение лидера входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия».


Отмечается, что Берлускони намеревался ответить публично, однако потом официальное заявление не последовало. «Что знает этот синьор (Зеленский. — Примеч. Daily Storm) обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки», — цитирует издание Берлускони.


В годы Второй мировой войны Италия воевала на стороне гитлеровской коалиции. Итальянские города подвергались бомбардировкам со стороны союзников. Будущему политику тогда исполнилось шесть лет. Берлускони ранее рассказывал, как одна из бомб упала на улицу, где они жили, и семье пришлось переехать.


Зеленский допустил жесткие высказывания в адрес Берлускони в ходе совместной пресс-конференции 21 февраля с премьер-министром Джорджей Мелони, посетившей Киев. Этот эпизод был «крайне стеснительным и неприятным» для главы правительства Италии, пишет издание. В итоге Мелони была вынуждена «оправдываться», что ее правящая коалиция единодушна в поддержке Украины.


Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот инцидент. Дипломат, в частности, указала, что Зеленский «незатейливо взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО — с действиями союзников времен Второй мировой». «Проговорился», — заключила Захарова.

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Берлускони прошелся по Зеленскому за удары по Донбассу и призвал дать Украине триллионы долларов в обмен на мир

Он также заявил, что не встретился бы с украинским президентом 13 февраля 2023
Dailystorm - Берлускони прошелся по Зеленскому за удары по Донбассу и призвал дать Украине триллионы долларов в обмен на мир

В начале февраля Берлускони признался, что «очень и очень негативно» оценивает политику Зеленского в Донбассе. По мнению бывшего итальянского премьера, Украине достаточно было прекратить удары по ДНР и ЛНР, и сегодняшнего конфликта не было бы. Кроме того, Берлускони предложил дать Киеву несколько триллионов долларов в обмен на прекращение огня.

#берлускони #мид рф #мария захарова #владимир зеленский #украина #критика
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