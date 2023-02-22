Два человека погибли при взрыве на месторождении НОВАТЭКа в ЯНАО

На Северо-Русском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 21 февраля произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли двое рабочих, еще один пострадал. Об этом сообщает «Интерфакс». По информации агентства, добычей на месторождении занимается компания НОВАТЭК.
«21 февраля 2023 года на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси», — цитирует сообщение Следственного комитета России издание.
Жертвами взрыва стали сотрудники 1984 и 1993 годов рождения. Еще одного пострадавшего работника госпитализировали.
Правоохранители завели уголовное дело по факту гибели людей.
Северо-Русское месторождение расположено в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Добыча на месторождении началась в 2019 году.