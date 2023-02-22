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Минобороны: Россия продолжит соблюдать ограничения по ядерному договору СНВ-3, несмотря на его приостановку
Президент Владимир Путин накануне объявил о приостановке участия РФ в соглашении Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин
Новости

Минобороны: Россия продолжит соблюдать ограничения по ядерному договору СНВ-3, несмотря на его приостановку

Президент Владимир Путин накануне объявил о приостановке участия РФ в соглашении

Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин

Россия, несмотря на приостановку участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), продолжит соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов. Об этом заявил замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.


«Что касается уровней, которые были заявлены по количеству носителей ядерных зарядов, они также будут соблюдаться на период паузы в выполнении ДСНВ», — сказал представитель ведомства на заседании Совета Федерации.


По словам Ильина, процесс обмена уведомлениями в сфере контроля над вооружениями, предусмотренный советско-американскими соглашениями 1988 года, также налажен, он будет выполнен в полном объеме. Представитель Минобороны отметил, что эти договоренности направлены на предотвращение ложных ракетных срабатываний.


21 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в СНВ-3. Он объяснил, в частности, что НАТО призывает РФ допустить американских инспекторов на ее ядерные объекты, при этом США не позволяют российской делегации полноценно инспектировать их базы. Вечером того же дня глава государства внес в Госдуму законопроект о приостановке участия РФ в СНВ-3. 22 февраля Госдума приняла проект закона.

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Замглавы МИД Рябков: Россия подумает о возвращении к ракетному договору СНВ-3, если США изменят свое поведение

Госдума 22 февраля приняла законопроект о приостановке участия Москвы в этом соглашении 22 февраля 2023
Dailystorm - Замглавы МИД Рябков: Россия подумает о возвращении к ракетному договору СНВ-3, если США изменят свое поведение

Москва и Вашингтон заключили СНВ-3 в апреле 2010 года. В феврале 2011-го он вступил в силу. Соглашение было рассчитано на 10 лет, в январе 2021-го РФ и США продлили его еще на пять лет.


Договор предусматривает сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700.


Россия и США приостановили инспекции на свои ядерные объекты в марте 2020 года из-за пандемии. В августе 2022-го Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций в рамках СНВ-3. В МИДе тогда заявили, что Россию из-за санкций лишили права на проведение инспекций на территории США.


В конце ноября 2022 года в МИД России заявили, что заседание консультативной комиссии по СНВ-3, которое должно было состояться в ноябре-декабре в Каире, перенесено. В январе 2023-го США впервые обвинили РФ в нарушении ракетного договора.

#минобороны рф #сша #рф #ядерное оружие #снв-3
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