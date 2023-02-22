Минобороны: Россия продолжит соблюдать ограничения по ядерному договору СНВ-3, несмотря на его приостановку

Россия, несмотря на приостановку участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), продолжит соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов. Об этом заявил замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.





«Что касается уровней, которые были заявлены по количеству носителей ядерных зарядов, они также будут соблюдаться на период паузы в выполнении ДСНВ», — сказал представитель ведомства на заседании Совета Федерации.





По словам Ильина, процесс обмена уведомлениями в сфере контроля над вооружениями, предусмотренный советско-американскими соглашениями 1988 года, также налажен, он будет выполнен в полном объеме. Представитель Минобороны отметил, что эти договоренности направлены на предотвращение ложных ракетных срабатываний.





21 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в СНВ-3. Он объяснил, в частности, что НАТО призывает РФ допустить американских инспекторов на ее ядерные объекты, при этом США не позволяют российской делегации полноценно инспектировать их базы. Вечером того же дня глава государства внес в Госдуму законопроект о приостановке участия РФ в СНВ-3. 22 февраля Госдума приняла проект закона.