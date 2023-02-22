Глава Белгородской области: После обстрела со стороны ВСУ загорелся торговый центр в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины загорелся торговый центр в городе Шебекино. Один мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали.





«Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся», — рассказал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Спасатели тушат пожар.





Позднее губернатор сообщил, что возгорание ликвидировали. Конструкции здания проливают и охлаждают.





У пострадавшего от обстрела мужчины врачи диагностировали контузию. Состояние пострадавшего — средней степени тяжести.





Из-за обстрела также была повреждена кровля частного жилого дома. Его начали восстанавливать, рассказал глава региона.





19 февраля Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа погибла девушка. Стрельба велась со стороны Вооруженных сил Украины.