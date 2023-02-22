Школьник зарезал учительницу на уроке испанского во Франции

Во Франции школьник напал во время урока с ножом на учительницу испанского языка. Об этом сообщает France Bleu. Педагог от полученных травм скончалась. Трагедия произошла в городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе страны.





Издание сообщает, что злоумышленник — 16-летний подросток. Полиция уже арестовала его. Однако мотивы школьника пока правоохранителям не известны.





По словам одного из учащихся, нападавший во время урока встал и, пряча нож в листе бумаги, закрыл дверь. Затем подросток подошел к учительнице и ударил ее. В это время другие школьники выбежали из класса. Все дети были эвакуированы после инцидента.