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Школьник зарезал учительницу на уроке испанского во Франции
Никто из других учеников не пострадал undefined
Новости

Школьник зарезал учительницу на уроке испанского во Франции

Никто из других учеников не пострадал

Во Франции школьник напал во время урока с ножом на учительницу испанского языка. Об этом сообщает France Bleu. Педагог от полученных травм скончалась. Трагедия произошла в городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе страны.


Издание сообщает, что злоумышленник — 16-летний подросток. Полиция уже арестовала его. Однако мотивы школьника пока правоохранителям не известны.


По словам одного из учащихся, нападавший во время урока встал и, пряча нож в листе бумаги, закрыл дверь. Затем подросток подошел к учительнице и ударил ее. В это время другие школьники выбежали из класса. Все дети были эвакуированы после инцидента.

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Год после стрельбы в Пермском университете. Стало ли безопаснее в образовательных учреждениях

Новая «идеология» для ЧОП, интеллектуальные камеры, словари зумеров: о деталях борьбы с «Колумбайном» — в материале Daily Storm 19 сентября 2022
Dailystorm - Год после стрельбы в Пермском университете. Стало ли безопаснее в образовательных учреждениях

13 февраля подросток в казахстанском Петропавловске зашел в школу с кухонным топором и ножом и ранил трех учеников — двух десятиклассников и девятиклассника. Двое находятся в больнице с колотыми ранами головы и предплечья, третьему врачи на месте оказали помощь.


Сообщалось, что нападавший поднялся на второй этаж, зашел в туалет, переоделся и надел маску. После нападения он спустился окровавленный на первый этаж. По предварительной информации, девятиклассник состоит на учете у психиатра. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц. Школьника арестовали на два месяца.

#франция #школьник #убийство #учительница
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