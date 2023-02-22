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Испания передаст ВСУ шесть танков Leopard
Министр обороны королевства Маргарита Роблес заявила, что бронетехнику сейчас ремонтируют undefined
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Испания передаст ВСУ шесть танков Leopard

Министр обороны королевства Маргарита Роблес заявила, что бронетехнику сейчас ремонтируют

Правительство Испании намеревается направить на Украину шесть танков Leopard. Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес, выступая в Конгрессе депутатов. По ее словам, у Испании «есть машины Leopard 2A4, некоторые из них находились в Сарагосе и не использовались».


«Мы ремонтируем в данный момент шесть машин Leopard <…> с возможностью в случае необходимости [отремонтировать] больше», — заявила Роблес.


По ее словам, уже более 800 украинских солдат прошли обучение в Толедо, Мадриде, Сарагосе и Севилье, а «два дня назад прибыла еще одна группа». Кроме того, она сообщила, что власти Испании помогли Киеву поставками различных материалов — было 54 перевозки, 42 из них — воздушным путем.


25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт пообещал, что ФРГ направит Украине 14 танков Leopard 2А6. Берлин поставит танки из собственных запасов. Помимо этого, Германия разрешила странам, у которых есть Leopard, поставить Киеву эти танки.


3 февраля Хебештрайт сообщил, что ФРГ одобрила отправку Украине танков Leopard 1 из своих запасов. Общее количество бронетехники — 88 штук. По утверждению Хебештрайта, поставки могут начаться в ближайшие недели.


О намерении направить свои танки Киеву заявили и другие европейские страны. В том числе Великобритания, Польша, Финляндия, Португалия, Нидерланды, Норвегия, Канада и США.

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#спецоперация #испания #танк #рф #украина
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