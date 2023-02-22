Испания передаст ВСУ шесть танков Leopard

Правительство Испании намеревается направить на Украину шесть танков Leopard. Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес, выступая в Конгрессе депутатов. По ее словам, у Испании «есть машины Leopard 2A4, некоторые из них находились в Сарагосе и не использовались».





«Мы ремонтируем в данный момент шесть машин Leopard <…> с возможностью в случае необходимости [отремонтировать] больше», — заявила Роблес.





По ее словам, уже более 800 украинских солдат прошли обучение в Толедо, Мадриде, Сарагосе и Севилье, а «два дня назад прибыла еще одна группа». Кроме того, она сообщила, что власти Испании помогли Киеву поставками различных материалов — было 54 перевозки, 42 из них — воздушным путем.





25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт пообещал, что ФРГ направит Украине 14 танков Leopard 2А6. Берлин поставит танки из собственных запасов. Помимо этого, Германия разрешила странам, у которых есть Leopard, поставить Киеву эти танки.





3 февраля Хебештрайт сообщил, что ФРГ одобрила отправку Украине танков Leopard 1 из своих запасов. Общее количество бронетехники — 88 штук. По утверждению Хебештрайта, поставки могут начаться в ближайшие недели.





О намерении направить свои танки Киеву заявили и другие европейские страны. В том числе Великобритания, Польша, Финляндия, Португалия, Нидерланды, Норвегия, Канада и США.