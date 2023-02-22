Миронов призвал эсеров «не валять дурака», а поддержать Путина на выборах

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сообщил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидата от эсеров на выборы президента. По мнению Миронова, его партии важно и нужно поддержать действующего российского лидера Владимира Путина.
В эфире телеканала «Россия 24» Миронов заявил, что очередной отчетно-перевыборный съезд эсеров намечен на 20 мая, «либо немного позже». «Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение», — признался лидер «Справедливой России — За правду».
«Нечего дурака валять. У нас есть лидер, настоящий патриот страны, который сегодня борется за будущее не только нашей Родины, но и за будущее всего человечества. Это моя позиция. Поддержат ли меня товарищи по партии — покажет съезд», — добавил Миронов.
Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал кандидатуру президента России Владимира Путина и на выборах 2018 года. Тогда решение было принято большинством голосов.
По данным ВЦИОМ на 12 февраля, партию «Справедливая Россия — За правду» поддерживают 5,3% респондентов. Следующие президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин пока не говорил о своих намерениях по поводу президентских выборов в 2024 году. В ответ на вопрос журналиста о возможных сроках, когда может быть сделано такое заявление, Песков сказал: «Не знаю».
«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, я еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента», — указал официальный представитель Кремля.
Ранее, 21 февраля, Путин в послании Федеральному собранию отметил, что запланированные на 2023-2024 годы выборы, включая президентские, состоятся в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ближайшие выборы — единый день голосования в сентябре 2023 года и выборы президента в 2024 году — окажутся объявлены и проведены в определенные законом сроки.
«Мы четко знаем свою задачу. И в любой момент, когда могут быть объявлены выборы (а мы уверены, что они будут объявлены именно тогда, когда они по закону и запланированы), мы должны быть во всеоружии», — сообщила Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».
Она заверила, что ЦИК работает на опережение для предотвращения возможных попыток вмешательства в выборы главы государства. По признанию Памфиловой, выборы — это «концентрация, солнечное сплетение всех политических процессов» в России.
«Представляете, какое внимание, какое большое желание наших недругов сорвать или сфальсифицировать выборы», — заключила глава Центризбиркома. Памфилова также добавила, что комиссия продолжает работать над цифровизацией, открытостью и другими составляющими выборов для повышения доверия россиян к избирательным процессам и их результатам.
По закону Владимир Путин имеет право баллотироваться на новый срок полномочий в 2024 году. В декабре 2020 года российский лидер признавался, что еще не решил, пойдет или нет на выборы. По словам Путина, «формально это разрешение есть от народа», а делать это или не делать, он посмотрит.