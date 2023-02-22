Миронов призвал эсеров «не валять дурака», а поддержать Путина на выборах

Ранее, 21 февраля, Путин в послании Федеральному собранию отметил, что запланированные на 2023-2024 годы выборы, включая президентские, состоятся в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.





Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ближайшие выборы — единый день голосования в сентябре 2023 года и выборы президента в 2024 году — окажутся объявлены и проведены в определенные законом сроки.





«Мы четко знаем свою задачу. И в любой момент, когда могут быть объявлены выборы (а мы уверены, что они будут объявлены именно тогда, когда они по закону и запланированы), мы должны быть во всеоружии», — сообщила Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».





Она заверила, что ЦИК работает на опережение для предотвращения возможных попыток вмешательства в выборы главы государства. По признанию Памфиловой, выборы — это «концентрация, солнечное сплетение всех политических процессов» в России.





«Представляете, какое внимание, какое большое желание наших недругов сорвать или сфальсифицировать выборы», — заключила глава Центризбиркома. Памфилова также добавила, что комиссия продолжает работать над цифровизацией, открытостью и другими составляющими выборов для повышения доверия россиян к избирательным процессам и их результатам.





По закону Владимир Путин имеет право баллотироваться на новый срок полномочий в 2024 году. В декабре 2020 года российский лидер признавался, что еще не решил, пойдет или нет на выборы. По словам Путина, «формально это разрешение есть от народа», а делать это или не делать, он посмотрит.