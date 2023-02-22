Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ракетном договоре СНВ-3

Совет Федерации одобрил закон о приостановлении действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Это решение сенаторы приняли на пленарном голосовании единогласно.





Этот документ был внесен в Госдуму российским лидером Владимиром Путиным. Депутаты единогласно приняли закон. Отмечалось, что действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.





Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля. По утверждению президента, Кремль знает «всю подноготную»: что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению некоторых американских ядерных боеприпасов, из-за этого «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о натуральных (вероятно, речь идет о натурных) испытаниях ядерного оружия.





Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на заявление Путина сообщил о готовности Белого дома «в любое время» обсуждать с Кремлем ограничение вооружений. Блинкен заявил, что это решение президента России «безответственное» и оно вызывает сожаление у властей США.