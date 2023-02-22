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Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ракетном договоре СНВ-3
Решение было принято единогласно undefined
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Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ракетном договоре СНВ-3

Решение было принято единогласно

Совет Федерации одобрил закон о приостановлении действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Это решение сенаторы приняли на пленарном голосовании единогласно.


Этот документ был внесен в Госдуму российским лидером Владимиром Путиным. Депутаты единогласно приняли закон. Отмечалось, что действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля. По утверждению президента, Кремль знает «всю подноготную»: что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению некоторых американских ядерных боеприпасов, из-за этого «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о натуральных (вероятно, речь идет о натурных) испытаниях ядерного оружия.


Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на заявление Путина сообщил о готовности Белого дома «в любое время» обсуждать с Кремлем ограничение вооружений. Блинкен заявил, что это решение президента России «безответственное» и оно вызывает сожаление у властей США.

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Минобороны: Россия продолжит соблюдать ограничения по ядерному договору СНВ-3, несмотря на его приостановку

Президент Владимир Путин накануне объявил о приостановке участия РФ в соглашении 22 февраля 2023
Dailystorm - Минобороны: Россия продолжит соблюдать ограничения по ядерному договору СНВ-3, несмотря на его приостановку

В ООН ранее призвали Россию и США немедленно вернуться к полному выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Иначе могут быть катастрофические последствия, предупредил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.


При этом Россия продолжит соблюдать ограничения Договора СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов. Об этом сказал на заседании Совфеда замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин.


«Что касается уровней, которые были объявлены [президентом] Владимиром Владимировичем [Путиным] по количеству носителей ядерных боезарядов, они также будут соблюдаться», — заявил генерал-майор (цитата по ТАСС). Процесс обмена уведомлениями с США «будет реализован в полном объеме», отметил Ильин. Он пояснил, что эти договоренности направлены на предотвращение ложных ракетных срабатываний.

Замглавы МИД Рябков: Россия подумает о возвращении к ракетному договору СНВ-3, если США изменят свое поведение

Госдума 22 февраля приняла законопроект о приостановке участия Москвы в этом соглашении 22 февраля 2023
Dailystorm - Замглавы МИД Рябков: Россия подумает о возвращении к ракетному договору СНВ-3, если США изменят свое поведение

Москва и Вашингтон заключили СНВ-3 в апреле 2010 года. В феврале 2011-го он вступил в силу. Соглашение было рассчитано на 10 лет, в январе 2021-го РФ и США продлили его еще на пять лет.


Договор предусматривает сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700.


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что Россия возобновит выполнение положений договора, если Запад проявит готовность принимать во внимание озабоченности Москвы.

#политика #рф #совфед #ядерное оружие #снв-3 #путин #минобороны рф
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