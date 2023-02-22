На концерте в «Лужниках» Газманов начал отжиматься прямо во время выступления

На стадионе «Лужники» идет митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный всем участникам спецоперации. На мероприятии выступил президент Владимир Путин.





Патриотические стихи и песни прозвучали в исполнении Газманова, группы «Любэ», SHAMAN, Зары, Евгении Кунгуровой, Вероники Кожухаровой, группы «Пятеро», иеромонаха Фотия и многих других российских артистов.





Глава государства выступил с обращением к Федеральному собранию днем 21 февраля. В своей речи Владимир Путин предложил создать специальный фонд по поддержке участников СВО и их семей, давать всем военным в зоне спецоперации двухнедельные отпуска раз в полгода и многое другое.





Помимо этого, российский лидер затронул развитие темы экономики и многое другое. В том числе Путин объявил о модернизации сферы ЖКХ в России.