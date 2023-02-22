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Путин: Когда мы говорим «Родина-мать» — речь идет о семье
Президент России подчеркнул, что сегодня весь российский народ — защитник Отечества undefined
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Путин: Когда мы говорим «Родина-мать» — речь идет о семье

Президент России подчеркнул, что сегодня весь российский народ — защитник Отечества

Президент России Владимир Путин заявил, что Родина — это семья, ведь в сердцах всех граждан РФ это одно и то же. Об этом российский лидер сказал в ходе выступления в «Лужниках», где проходит концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный всем участникам спецоперации РФ на Украине.


«Мы говорим «Родина-мать» — речь идет о семье. Речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина — это семья. В нашем сердце это одно и то же!» — сказал Путин.


В своей речи президент России указал на мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». Путин отметил, что российские солдаты сражаются в ходе спецоперации героически, мужественно и храбро. Он добавил, что сегодня весь народ является защитником Отечества.


«В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все: весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон!» — обратился Путин.


Глава государства перечислил тех, кто сегодня поддерживает военных РФ, и добавил, что они — тоже защитники Отечества: это медработники, работники оборонных предприятий, транспортного сектора, а также дети, которые пишут письма бойцам.


21 февраля Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, в ходе которого основное внимание уделил спецоперации на Украине. Президент предложил создать спецфонд по поддержке участников СВО и их семей, а также давать всем бойцам в зоне спецоперации двухнедельные отпуска.

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#спецоперация #путин #рф
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