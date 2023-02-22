Соловьев: Членство СЖР в Международной федерации журналистов приостановлено

Международная федерация журналистов приостановила членство России. Об этом глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил РИА Новости. По его словам, это было политическое решение, из-за которого Международная федерация журналистов нарушает собственный же устав.





«Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации [Энтони Белланже], в котором он мне сообщил, что на заседании исполкома организации принято решение приостановить членство СЖР», — сказал Соловьев.





Глава Союза журналистов России подчеркнул, что для исключения РФ из международной организации никаких оснований нет.





В 2014 году, когда СЖР создал отделения в присоединенном Крыму, к нему не было претензии со стороны международной организации — «наоборот, была дружба и сотрудничество», напомнил Соловьев в беседе с «Интерфаксом». Он также отметил, что СЖР не планирует каких-либо активных действий.





Международная федерация журналистов обещала рассмотреть 22 февраля вопрос о приостановке членства Союза журналистов России. В качестве возможной причины исключения в Брюсселе назвали открытие четырех отделений СЖР в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях РФ.





В Брюсселе «единогласно приняли предложение, осуждающее это решение и приводящее в действие статью 16 Устава МФЖ, что может привести к приостановке деятельности и в конечном счете к исключению».