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Совфед одобрил закон о защите русского языка от иностранных слов
Исключениями стали не имеющие общеупотребительных аналогов слова undefined
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Совфед одобрил закон о защите русского языка от иностранных слов

Исключениями стали не имеющие общеупотребительных аналогов слова

Члены Совета Федерации одобрили закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке — за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов. Этот документ вносит изменения в закон «О государственном языке», а статус языка устанавливается как государствообразующий.


Согласно новому закону, соблюдение норм русского языка обязательно во взаимоотношениях органов власти РФ всех уровней, а также в официальной переписке всех организаций с гражданами России и всеми иностранцами.


Авторы инициативы отмечают, что документ подчеркивает объединяющую роль языка как государственного в единой многонациональной стране, а также расширяет и конкретизирует сферы, где он является обязательным.


Новый закон вводит понятие нормативных словарей, нормативной грамматики и справочников, которые зафиксируют нормы русского языка при его использовании как государственного. Все проекты нормативных актов будут проходить лингвистическую экспертизу для выявления соответствия нормам языка.


Закон позволит повысить общий уровень грамотности, корректность использования государственного языка, обеспечить контроль за качеством подготовки «единого корпуса» грамматики, словарей, справочников, а также соблюдение должностными лицами норм русского литературного языка.


Этот законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 26 октября 2022 года, а одобрение нижней палатой получил 16 февраля 2023 года.

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#совфед #закон #русский язык #рф
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