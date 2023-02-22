В Москве задержали подозреваемого в поджоге общежития, расположенного на улице Международной. Предположительно, мужчина умышленно устроил пожар, «действуя из личных неприязненных отношений к жильцам». По последним данным, погибли семь человек, включая двоих малолетних детей.





«Задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного управления СК для проведения следственных действий», — говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.





Правоохранители завели уголовное дело по трем статьям: об убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом; умышленном уничтожении имущества общеопасным способом; о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более людей.





Пожар произошел 21 февраля на пятом этаже общежития. «Действуя из личных неприязненных отношений к жильцам», мужчина поджог помещения на пятом этаже.





Правоохранительные органы назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Были допрошены свидетели и администрация общежития.