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Захарова заявила, что Россия работает над альтернативой SWIFT
Официальный представитель МИД отметила, что необходим механизм, защищенный от внешнего давления undefined
Новости

Захарова заявила, что Россия работает над альтернативой SWIFT

Официальный представитель МИД отметила, что необходим механизм, защищенный от внешнего давления

Россия занимается созданием альтернативы SWIFT, защищенной от внешнего давления. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что для этого активно развиваются системы передачи финансовой информации, в том числе под эгидой Центробанка.


«Мы продолжаем предпринимать усилия, направленные на постепенный переход от SWIFT на защищенные от внешнего давление механизмы передачи финансовой информации», — сказала Захарова.


Она выразила уверенность, что в появлении по-настоящему непредвзятой и независящей от «переменчивого настроения Запада» международной платежной системы заинтересованы и другие страны, не только Россия.


«Это вопрос не только прагматики, для многих это вопрос выживания», — заключила Захарова.


2 марта 2022 года Европейский союз отключил от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ. Физическим лицам ограничили валютные переводы за рубеж, указав, что сроков их возобновления пока нет.

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#swift #захарова #рф
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