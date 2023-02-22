Захарова заявила, что Россия работает над альтернативой SWIFT

Россия занимается созданием альтернативы SWIFT, защищенной от внешнего давления. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что для этого активно развиваются системы передачи финансовой информации, в том числе под эгидой Центробанка.





«Мы продолжаем предпринимать усилия, направленные на постепенный переход от SWIFT на защищенные от внешнего давление механизмы передачи финансовой информации», — сказала Захарова.





Она выразила уверенность, что в появлении по-настоящему непредвзятой и независящей от «переменчивого настроения Запада» международной платежной системы заинтересованы и другие страны, не только Россия.





«Это вопрос не только прагматики, для многих это вопрос выживания», — заключила Захарова.





2 марта 2022 года Европейский союз отключил от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ. Физическим лицам ограничили валютные переводы за рубеж, указав, что сроков их возобновления пока нет.