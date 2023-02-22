Reuters: В ЕС не смогли согласовать 10-й пакет антироссийских санкций

Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России. Об этом рассказало агентство Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника. По данным издания, пока осталось еще несколько нерешенных вопросов, поэтому дополнительные переговоры хотят провести 23 февраля.





«Страны ЕС не смогли согласовать 10-й пакет санкций. Ряд вопросов остается, в частности, об обязательствах докладывать об активах российских олигархов в Европе», — сообщило агентство.





17 января глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ЕС ввести 10-й по счету пакет санкций против России. Об этом она сообщила в эфире телеканала CNN, уточнив, что он будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек, появившихся в ранее принятых мерах.





Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России 16 декабря. Он включает среди прочего новые ограничения экспорта товаров и технологий, способствующих совершенствованию сектора обороны и безопасности России. Также санкции были наложены на ВГТРК, телеканал RT, холдинг «Национальная Медиа Группа» и парламентские политические партии РФ.





Кроме того, ЕС расширил запрет на поставку в Россию товаров двойного назначения и «продвинутых технологий». С 16 января 2023 года оказались запрещены к поставке в РФ авиационные двигатели и иные детали. Расширились и ограничения против российской энергетической отрасли.