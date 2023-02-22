Байден споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы

Прежде чем зайти в самолет, американский лидер помахал провожающим. Общаться с репортерами президент не стал.





Прибытие Байдена в Варшаву также запомнилось схожим инцидентом. При выходе из президентского самолета один пассажир споткнулся и скатился с трапа. Он пролетел примерно половину из общего числа ступеней.





Упавшим человеком оказался член делегации американского лидера. О том, получил ли участник инцидента какие-либо травмы, не сообщалось.





Отметим, что Байден не впервые испытывает трудности при посадке на самолет — последний подобный случай произошел с ним летом 2022 года. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. В Белом доме тогда это объяснили сильным ветром и заверили, что он чувствует себя прекрасно.





Байдену в ноябре исполнилось 80 лет, он старейший президент в истории США. Если он выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их, в конце срока ему будет 86 лет. Сам президент ранее говорил, что был бы честен с гражданами и объявил о проблемах со здоровьем в случае их появления.