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В США потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине
С начала спецоперации Киев получил от американских коллег свыше 113 миллиардов долларов, уточнили в Конгрессе США undefined
Новости

В США потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине

С начала спецоперации Киев получил от американских коллег свыше 113 миллиардов долларов, уточнили в Конгрессе США

Комитет по надзору палаты представителей США запросил Госдеп, Агентство по международному развитию и Минобороны страны представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных Украине. Об этом говорится в заявлении главы комитета Джеймса Комера на сайте ведомства.


«Комитет по надзору и ответственности проводит проверку обеспеченной налоговыми поступлениями помощи Украине. С начала вторжения России в Украину почти год назад Конгресс предоставил более 113 миллиардов долларов на поставки оборонной, гуманитарной, экономической и административной помощи», сказал Комер.


Критически важно, уточнил он, чтобы все структуры, контролирующие эти средства, обеспечивали их расходование по предназначению. Это поможет избежать рисков растрат, мошенничества и различных злоупотреблений.


По словам Комера, для обеспечения контроля комитет запросил у Госдепа, Пентагона и Агентства по международному развитию USAID «документы и сведения для понимания того, как осуществляется надзор за средствами».


Согласно письму, направленному руководителям трех ведомств, глава комитета запрашивает все сведения до 8 марта. Конгрессменов интересует период с 24 февраля 2022 года по настоящее время, указано в документе.


Ранее группа конгрессменов призвала президента США Джо Байдена прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Это следует из резолюции, которую опубликовал один из ее авторов, конгрессмен от республиканцев Мэтт Гетц.


Чиновник отметил, что сейчас США пребывают в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если Вашингтон продолжит тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Кроме Гетца, свои подписи под опубликованным документом поставили еще 10 конгрессменов.

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#спецоперация #пентагон #сша #рф #конгресс сша #украина
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