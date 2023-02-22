Над Херсоном сбили украинский Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку

Украинский штурмовик Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку, был сбит в полдень 22 февраля в небе над Херсоном. Об этом СМИ рассказали в экстренных службах. Уточняется, что все члены экипажа самолета погибли, а ВСУ даже не предприняли попыток по их поиску из-за опасности обстрелов.





«Сегодня в районе 12:00 над Херсоном расчетом ПЗРК «Верба» был сбит украинский Су-25, который летел обстреливать Новую Каховку», — сказали в экстренных службах.





21 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ситуация на участке линии соприкосновения в регионе стабильная и уже в скором времени российские военнослужащие смогут вернуться на правый берег Днепра. Он также добавил, что продвижения частей ВСУ сейчас нет.





9 ноября командующий объединенной группировкой войск России в зоне спецоперации Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о ситуации на Херсонском направлении и в зоне СВО в целом. Он сказал, что в связи со сложной ситуацией в Херсоне российских военных нужно перевести на новые позиции на левом берегу Днепра. Шойгу предложение поддержал.





18 октября власти региона объявили об эвакуации жителей нескольких районов с правого берега Днепра. В администрации решение объяснили необходимостью покинуть территорию из-за угрозы затопления Каховской ГЭС. Через 10 дней власти объявили о завершении эвакуации населения.