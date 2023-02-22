Новости
Новости
St
Над Херсоном сбили украинский Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку
ВСУ не пытаются искать экипаж самолета из-за риска обстрела undefined
Новости

Над Херсоном сбили украинский Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку

ВСУ не пытаются искать экипаж самолета из-за риска обстрела

Украинский штурмовик Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку, был сбит в полдень 22 февраля в небе над Херсоном. Об этом СМИ рассказали в экстренных службах. Уточняется, что все члены экипажа самолета погибли, а ВСУ даже не предприняли попыток по их поиску из-за опасности обстрелов.


«Сегодня в районе 12:00 над Херсоном расчетом ПЗРК «Верба» был сбит украинский Су-25, который летел обстреливать Новую Каховку», — сказали в экстренных службах.


21 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ситуация на участке линии соприкосновения в регионе стабильная и уже в скором времени российские военнослужащие смогут вернуться на правый берег Днепра. Он также добавил, что продвижения частей ВСУ сейчас нет.


9 ноября командующий объединенной группировкой войск России в зоне спецоперации Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о ситуации на Херсонском направлении и в зоне СВО в целом. Он сказал, что в связи со сложной ситуацией в Херсоне российских военных нужно перевести на новые позиции на левом берегу Днепра. Шойгу предложение поддержал.


18 октября власти региона объявили об эвакуации жителей нескольких районов с правого берега Днепра. В администрации решение объяснили необходимостью покинуть территорию из-за угрозы затопления Каховской ГЭС. Через 10 дней власти объявили о завершении эвакуации населения.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#спецоперация #происшествие #херсонская область #рф #украина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»