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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против Глуховского
Писатель заочно обвиняется в дискредитации российских Вооруженных сил undefined
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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против Глуховского

Писатель заочно обвиняется в дискредитации российских Вооруженных сил

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом). Об этом СМИ заявили в надзорном ведомстве, отметив, что в своих соцсетях он распространял фейки о действиях российских солдат в ходе спецоперации РФ на Украине.


По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022 года литератор, находясь за границей, разместил в соцсетях публикации с «искусственно созданными доказательствами обвинения», содержащие фейки о якобы совершении российскими военнослужащими преступлений на Украине.


В публикациях Глуховского содержалась информация о том, что ВС РФ якобы причастны к умышленным обстрелам и бомбардировкам домов граждан, школ и больниц. Кроме того, солдат обвиняли в массовых убийствах людей и изнасилованиях украинских школьниц.


Учитывая, что реальная возможность участия писателя в деле отсутствует, а по нему выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство пройдет без самого фигуранта, рассказали журналистам в Генпрокуратуре России.


Отмечается, что уголовное дело было направлено в Басманный суд Москвы.


Дмитрия Глуховского в июне объявили в розыск. При этом в картотеке МВД не уточнялось, какое именно правонарушение совершил литератор, однако указывалось, что он «разыскивается по статье УК». Позднее сам писатель сообщил, что его обвинили в распространении фейков о спецоперации РФ.


Основную популярность Глуховскому принес цикл фантастических романов «Метро», а в дальнейшем интерес со стороны читателей получили его книги «Текст» и «Будущее». После 24 февраля Глуховский не раз высказывался против специальной военной операции на Украине.


Позднее Басманный суд Москвы заочно арестовал Глуховского по делу о дискредитации Российской армии. Ему избрали меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца «с момента его задержания или экстрадиции».

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#спецоперация #генпрокуратура #рф #украина #глуховский
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