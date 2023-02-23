Минобороны сообщило о подготовке Украиной провокации со вторжением в Приднестровье

Министерство обороны России в своем Telegram-канале заявило, что ВСУ готовят вооруженную провокацию против Приднестровья. В ней собираются задействовать в том числе и бойцов батальона «Азов»*, уточнили в ведомстве.





«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья», — говорится в сообщении.





Подчеркивается, что для этого участвующие в постановочном «вторжении» украинские диверсанты будут переодеты в форму российских военнослужащих.





19 февраля в Минобороны сообщили, что на Украину из европейской страны были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами. Киевские власти хотели инсценировать локальное заражение местности на подконтрольной им территории, добавили в ведомстве.





Целью провокации там назвали попытку обвинить Россию в нарушении Конвенции о ядерной безопасности перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН.





*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.