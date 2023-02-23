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Минобороны сообщило о подготовке Украиной провокации со вторжением в Приднестровье
В ведомстве отметили, что готовы реагировать в случае любых изменений на границе undefined
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Минобороны сообщило о подготовке Украиной провокации со вторжением в Приднестровье

В ведомстве отметили, что готовы реагировать в случае любых изменений на границе

Министерство обороны России в своем Telegram-канале заявило, что ВСУ готовят вооруженную провокацию против Приднестровья. В ней собираются задействовать в том числе и бойцов батальона «Азов»*, уточнили в ведомстве. 


«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья», — говорится в сообщении. 


Подчеркивается, что для этого участвующие в постановочном «вторжении» украинские диверсанты будут переодеты в форму российских военнослужащих.


19 февраля в Минобороны сообщили, что на Украину из европейской страны были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами. Киевские власти хотели инсценировать локальное заражение местности на подконтрольной им территории, добавили в ведомстве. 


Целью провокации там назвали попытку обвинить Россию в нарушении Конвенции о ядерной безопасности перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН. 


*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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Минобороны России заявило о готовящейся Киевом провокации по заражению местности

Из государства ЕС доставили контейнеры с радиоактивными веществами, отметили в ведомстве 19 февраля 2023
Dailystorm - Минобороны России заявило о готовящейся Киевом провокации по заражению местности
#украина #приднестровье #минобороны
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