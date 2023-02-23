Володин: 23 февраля не распространяется на тех, кто уехал из России и совершил предательский поступок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал в День защитника Отечества не поздравлять тех граждан России, кто уехал из страны, назвав их сбежавшими и бросившими свои семьи.





«Этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок», — написал Володин в своем Telegram-канале.





Он подчеркнул, что 23 февраля правильно чествовать и мужчин, и женщин, которые преданно служат России, а также пожелал им «здоровья и всего самого доброго».





13 января Володин заявил, что многие уехавшие из России живут за рубежом безбедно за ее счет и при этом продолжают «лить грязь» на Родину и защитников страны.





После начала СВО на Украине и частичной мобилизации, объявленной в конце сентября и завершенной примерно через месяц, многие граждане РФ покинули страну.