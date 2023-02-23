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Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»
Он поблагодарил за помощь обычных граждан и тех, кто «находится в высоких кабинетах» undefined
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Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

Он поблагодарил за помощь обычных граждан и тех, кто «находится в высоких кабинетах»

Предприниматель Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», сообщил, что проблема с нехваткой боеприпасов у частной военной компании уже решена. По его словам, необходимые документы для снабжения подписаны. 


«Сегодня в шесть утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны»,— цитирует Пригожина его пресс-служба. 


Он также высказал слова благодарности «обычным гражданам, которые делали все, что могли, и тем, кто находился, в том числе, в высоких кабинетах, оказывал давление и принимал решение». 


«Спасибо. От парней спасибо», — заключил Пригожин.


20 февраля Пригожин заявил, что вопросы с поставкой снарядов остаются нерешенными. Он говорил, что «генералы, офицеры помогают чем могут изо всех сил, иногда нарушают воинские законы, чтобы выдать нам дополнительные боеприпасы». Тогда же он заявил, что не может решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства».


На следующий день бизнесмен сообщил, что Минобороны «раздает направо и налево команды», чтобы не только не давать ЧВК «Вагнер» боеприпасы, но и «не помогать авиатранспортом». Он назвал это попыткой уничтожения частной военной компании в то время, когда она ведет бои за Артемовск, ежедневно теряя сотни бойцов.


В Минобороны России заявили, что сообщения «на отдельных информационных ресурсах» о блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, ведущим бои за Артемовск (Бахмут), не соответствуют действительности. В ведомстве указали, что российское командование в зоне СВО уделяет постоянное внимание снабжению штурмовых подразделений.

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#минобороны #чвк вагнер #бахмут #пригожин
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