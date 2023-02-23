Власти Белгородской области заявили, что в Валуйском округе упал самолет Минобороны России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что самолет Минобороны упал в Валуйском городском округе Белгородской области.





По его словам, сотрудники МЧС прибыли на место крушения Су-25. О пострадавших и причинах произошедшего пока неизвестно.





По неподтвержденной информации, пилот упавшего военного самолета катапультировался, за ним выслали борт санитарной авиации. Об этом писали СМИ со ссылкой на силовые ведомства. Позже стало известно, что летчик Су-25 скончался из-за полученных во время катапультирования травм.





Вечером 17 октября 2022 года военный самолет Су-34 упал в жилом районе Ейска. Он задел девятиэтажку, разлилось и загорелось авиатопливо, огонь перекинулся на многоквартирный дом. Погибли 13 человек, 19 пострадали. В Минобороны сообщили, что катастрофа произошла из-за возгорания двигателя Су-34. Оба пилота катапультировались.