В Иркутске военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом

Telegram-канал «112» сообщил, что в Иркутске на двухэтажный дом упал истребитель Су-30. Источники информации отмечают, что самолет вылетел с авиазавода. После падения начался пожар.
«Предварительно, это Су-30, который вылетел с авиазавода. Борт упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный дом», — говорится в сообщении.
Власти региона подтвердили произошедшее. Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что модификация самолета уточняется. Он уже выехал на место инцидента.
Отмечается, что в районе крушения работают оперативные службы и спасатели.
Вечером 17 октября военный самолет рухнул на девятиэтажный дом в Ейске Краснодарского края. Летчики успели катапультироваться. Погибли 15 человек, еще более 20 пострадали.