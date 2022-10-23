В Иркутске военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом

«Предварительно, это Су-30, который вылетел с авиазавода. Борт упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный дом», — говорится в сообщении.





Власти региона подтвердили произошедшее. Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что модификация самолета уточняется. Он уже выехал на место инцидента.