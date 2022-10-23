При крушении военного самолета в Иркутске погибли два пилота

«Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения — улица Пржевальского, 32. Это частный дом [площадью] 100 квадратных метров на две семьи», — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.





Обломки самолета продолжают гореть, площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров, отмечают в МЧС.





Ранее Кобзев сообщил, что выехал на место авиакатастрофы. Вечером 23 октября около 18 часов в Иркутске на двухэтажный дом упал истребитель Су-30. Источники информации отмечают, что самолет вылетел с авиазавода. После падения начался пожар.