Следователи завели уголовное дело после падения самолета на дом в Иркутске

Следственный комитет России завел уголовное дело после крушения военного самолета Су-30 в Иркутске. Происшествие квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сказали в пресс-службе СК.





«Следственными органами СК по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении.





Следователи отметили, что самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта.





Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на место крушения следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.





23 октября в Иркутске на двухэтажный дом упал истребитель Су-30. Источники информации отмечают, что самолет вылетел с авиазавода. После падения начался пожар.





Погибли два пилота, из гражданского населения никто не пострадал.