В Херсоне сработало взрывное устройство, один человек погиб, трое пострадали

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на территории города произошел теракт. По его данным, один человек стал жертвой, трое были ранены.





«Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль», — сказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.





Позже эту информацию подтвердили и в региональном минздраве.





12 октября в военно-гражданской администрации города Мелитополя Запорожской области позже заявили, что у главного входа на Рижский рынок сработало самодельное взрывное устройство.





По информации местных властей, серьезно пострадал один человек.