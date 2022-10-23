Шойгу заявил министру обороны Британии Уоллесу, что Украина может применить «грязную бомбу»

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине. По данным Минобороны РФ, глава российского ведомства рассказал Уоллесу о возможной провокации Украины с использованием так называемой грязной бомбы.





Ранее Шойгу также провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Он также предупредил французского коллегу о возможностях использования такого вида орудия.





23 октября РИА Новости со ссылкой на источники написало о подготовке Киевом провокации с «подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса».





21 октября состоялись телефонные переговоры Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили актуальные вопросы международной безопасности, а также ситуацию на Украине.